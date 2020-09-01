اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:28 م
خالد صلاح
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الحكومة الظالمة بتهد بيوت الناس فى "بينى وبينك"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:03 م
الحكومة الظالمة بتهد بيوت الناس فى "بينى وبينك" بينى وبينك
حسن مجدى

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فى حلقة جديدة من برنامج بينى وبينك، يفتح الزميل حسن مجدى ملف قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى استغلته قنوات الإخوان لترويج أكاذيبها، رغم أن تركيا التى تحتضنهم بها نفس القوانين بل وأعنف لمواجهة أى مخالفات فى البناء.

ويستعرض البرنامج فى بداية الحلقة ما أثير حول قانون البناء فى القنوات التركية الناطقة بالمصرى، والأكاذيب التى روجتها تلك القنوات، قبل أن يستعرض لقطات من فيديوهات نشرتها قناة الجزيرة فى عام 2014 لهدم الحكومة التركية ملايين المبانى لتنفيذ مشروع تطوير عمرانى، رغم أن تلك المبانى لم تكن مخالفة، ولكنها لم تكن ملائمة للمواصفات التى وضعتها حكومة أردوغان.

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