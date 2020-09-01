اليوم السابع
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الجزائر تنهى مهام 14 مديرا ولائيا للموارد المائية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:01 م
الجزائر تنهى مهام 14 مديرا ولائيا للموارد المائية الرئيس الجزائري تبون
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال تلفزيون النهار الجزائري، إنه تم اليوم إنهاء مهام 14 مديرا ولائيا للموارد المائية، وحسب بيان لوزارة الموارد المائية فإنه تم إنهاء مهام، مُديرَيْن منتدبين للموارد المائية، كما تم إنهاء مهام 4 رؤساء أقسام للموارد المائية بالعاصمة.
 
وعن كورونا في الجزائر، فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 44833 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 1518 وفاة.
 
كما تم تسجيل 249 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي، ليرتفع الإجمالي إلى 31493، بينما يتواجد 38 مريض بمصلحة العناية المركزة.
 

الموارد المائية

الجزائر

اخبار الجزائر

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