اليوم السابع
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الجزائر تتخذ مزيدا من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:00 ص
الجزائر تتخذ مزيدا من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا الجزائر
رويترز

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قالت السلطات الجزائرية الاثنين إنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لتخفيف قيود العزل العام الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا ابتداء من أول سبتمبر، ويشمل ذلك رفع حظر بعض الأنشطة الثقافية ومنها إعادة فتح المتاحف والمكتبات.

وسيتم إعادة فتح رياض الأطفال بخمسين في المئة من طاقتها، مع منع استخدام أجهزة تكييف الهواء، ومنع أولياء الأمور من دخول المباني.

وتتضمن الإجراءات أيضا إنهاء الإجازة الاستثنائية المدفوعة الأجر للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة.

وخففت الجزائر بالفعل قيود كورونا، حيث سمحت بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والمساجد وأمكان الترفيه والشواطئ.

وسجلت السلطات حتى الآن 44494 إصابة إجمالا بفيروس كورونا المستجد و1510 وفيات.

 

 

 

 

 


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كورونا فى الجزائر

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