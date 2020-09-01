اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء منطقة استثمارية بزهراء المقطم

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:43 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء منطقة استثمارية بزهراء المقطم الجريده الرسميه
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس  مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية متخصصة على مساحة 64 فدانا بمشروع "اب تاون كايرو" بهضبة زهراء المقطم بمحافظة القاهرة، مقسمة إلى قطعتين، الأولي 58 فدانا والثانية 6 أفدنة، والترخيص لشركة إعمار مصر للتنمية (المطور) بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية، على أن تخصص لإقامة منطقة متكاملة ومتخصصة في الأنشطة التجارية، والسكنية، والإدارية، والترفيهية، والفندقية، والخدمية.
 
وتمت الموافقة بشرط وضع عدد من الضوابط المهمة التى تم ذكرها بالاجتماع، ومنها نتائج الاتفاقية التى وقعت مع شركة النصر للإسكان.
 
 

الجريدة الرسمية

هضبة زهراء المقطم

مصر

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