اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:34 م
الجريدة الرسمية تنشر عددا من القرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن القرار تعريف كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والبنية المعلوماتية الحرجة ومفتاح التشفير.
 
كما استعرضت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وكذا قطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر تبدأ من مطلع ابريل 2020، وتم الاتفاق على أن تُقدم الوزارات المعنية طلبات بشأن الجهات الإنتاجية والخدمية التي تتبعها، والمتضررة، لتطبيق القرار بشأنها.
 
وعرضت قرار اعتبار مشروع "سوق الجملة الجديد" بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه.
 
ويأتي مشروع "سوق الجملة الجديد" بمدينة برج العرب الجديدة، بعد قرار نقل السوق القديم بمنطقة الحضرة بالإسكندرية، واستغلال مكانه في توسعة محور المحمودية المروري التنموي،  في إطار استكمال تحقيق التنمية الشاملة وإعداد المخطط العمراني الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية حتى عام 2032، والمتضمن شبكة طرق محورية جديدة والمواقع المخططة لإقامة الأسواق التجارية وأسواق الجملة والمناطق اللوجستية بنطاق المحافظة.
 

الجريدة الرسمية

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