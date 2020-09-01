اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:23 م
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التموين تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:00 م
التموين تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الدخلية اليوم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر، حيث أشارت الى انتظام صرف السلع مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات.

وسيتم طرح الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها .
 
 


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