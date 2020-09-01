"التعليم" تفتح اليوم باب التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

محمود طه حسين

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2020، ولمدة 15 يوما، حيث يتاح للطلاب التظلم على النتيجة بعد سداد 100 جنيه رسوم على كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها، ثم يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة في نفس اليوم.

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بأنه قد تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها عدد (755276) طالبا وطالبة، حضر منهم (752237) موزعين علي 2986 لجنة سير امتحان.

وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:

وأوضح أن أعداد الطلاب فى التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

وأكد أن الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.

وكشف مجاهد، أن أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي، وعدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الإجمالى العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضى.

وفى التعليم والتدريب المزدوج، وصل إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.

وقى الإعداد المهني: بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالب وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.

وشدد مجاهد على أنه تم مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن كافة المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخري من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 19 طالب، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لعدد 47 طالب، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لعدد 151 طالب، حصد 29 طالبا على قائمة الأوائل.