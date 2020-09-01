اليوم السابع
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التعليم العالى تعلن تسجيل 15 ألف طالب فى المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:41 ص
التعليم العالى تعلن تسجيل 15 ألف طالب فى المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء  السبت المقبل.

وأوضح السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى  أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، الجاري.
 


تنسيق المرحله الثانيه

المرحله الثانيه للتنسيق

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق 2020

تنسيق الكليات 2020

تنسيق

نتيجه المرحله الاولى للتنسيق

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