اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: الرغبات تتجه نحو الكليات العملية ومصر تؤهل أبناءها وفقا للتنمية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:08 ص
التعليم العالى: الرغبات تتجه نحو الكليات العملية ومصر تؤهل أبناءها وفقا للتنمية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن ما يعلن عنه هو ما تم الانتهاء منه، وبالتالي فإن المطلوب من الناس ألا تسمع بل ترى الإنجازات، والتصنيفات المتقدمة التي حصل عليها التعليم العالي في مصر، موضحا أنه بعد فيروس كورونا وانتشاره، أصبح التعامل مع الاستراتيجيات التي سعت الوزارة لتطبيقها في نظم التعليم أمور ضرورية مثل التعلم عن بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن الدولة المصرية كانت مستعدة لكل ذلك، وأطلقت بالفعل كليات الذكاء الاصطناعي، وبالتزامن مع إعلان العالم بأن أمور الرقمنة مهمة، كانت مصر تقوم برقمنة العديد من القطاعات الهامة من بينها قطاع التعليم والتعليم العالي واستخدام التابلت في التعلم والتعليم عن بعد.

وأوضح أن أغلب الرغبات في التنسيق هذا العام، ذهبت إلى الكليات العملية والمهنية وليست الكليات النظرية، وأصبح هناك وعي لدى الطالب وولي الأمر بأهمية الدراسة في كلية تفتح أسواق للعمل ويمكن تطبيق ما يمكن تعلمه في تلك الكليات، مشيرا إلى أن الدولة الآن تقوم بتأهيل أبنائها وفقا لرؤيتها للتنمية الشاملة.

وقال إنه في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن مئات المشروعات التي تم تدشينها وسيتم تدشينها في المستقبل، كان لابد من الاهتمام بسوق العمل والقوى العاملة في تلك المشروعات.


تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الكليات 2020

التعليم العالي

التنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بشرى سارة.. المسئول عن تمويل اللقاح الروسى: مصر تنتجه على أرضها خلال عام

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:29 م

تنسيق 2020.. جامعة عين شمس تتأهب لاستقبال طلاب المرحلة الثانية.. 13 معملا تستقبل الطلاب لتسجيل الرغبات غدا لمدة 5 أيام.. 300 جهاز كمبيوتر وفريق متخصص لمساعدة المتقدمين.. الدخول بالكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:00 م

مناقشة تنسيق الأنشطة الطلابية للعام الجامعى الجديد بجامعة مدينة السادات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:41 م

تليفزيون اليوم السابع يقدم نصائح هامة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:58 م

جامعة الإسكندرية تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق غدا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:53 م

13 معملا بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية للتنسيق غدا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:27 م

مصانع الأبطال.. تنسيق الكليات العسكرية يواصل استقبال مقاتلى المستقبل.. فيديو

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:18 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة