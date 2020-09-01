اليوم السابع
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التعدى على الأراضى الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائى.. أستاذ اقتصاد زراعى يوضح

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:05 ص
التعدى على الأراضى الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائى.. أستاذ اقتصاد زراعى يوضح محاصيل زراعية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن التعديات على الاراضى الزراعية تمثل أزمة كبرى على الدولة المصرية، لافتا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة في التعديات على الأراضى الزراعية وهو ما قلص مساحة الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سكان الريف خلال الفترة الراهنة يمثلون 56 مليون نسمة، وفى عام 2030 سيمثلون 72 مليون نسمة، وبالتالي إذا استمر معدل التعديات على الأراضى الزراعية سيهدد الأمن الغذائي المصرى.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إى أنه حال استمرار التعديات على الأراضى الزراعية ستتصاعد الحمولة الفدانية حيث سيكون هناك 12 شخص لكل فدان، لافتا إلى أن هناك 6 مليون فدان منهم 700 الف فدان تم التعدى عليهم خلال الفترة الماضية، موضحا ضرورة منع مد أي خدمات للمبانى المخالفة.


التعديات علي الاراضي الزراعية

الاراضي الزراعية

الامن الغذائي

امن مصر الغذائي

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