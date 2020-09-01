اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تنفذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية للبعد عن العنف والتنمر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:34 ص
التضامن تنفذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية للبعد عن العنف والتنمر الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية للبعد عن العنف و التنمر
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية و ذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

يهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة و الإيجابية التى تبعد عن العنف و التنمر، حيث يركز التدريب على ثلاث فئات عمرية و هى الطفل من سن 0الى 6 سنوات و من 6 الى 13 سنة و من 13 إلى 18 سنة .

وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الاجتماعيات و مسئولي المرأة بمحافظة الاسكندرية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة ويتم التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى، ومن ضمنها الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.



 

PHOTO-2020-09-01-11-20-53
 

PHOTO-2020-09-01-11-20-53_1
 

PHOTO-2020-09-01-11-20-53_2
 

PHOTO-2020-09-01-11-20-53_3
 

PHOTO-2020-09-01-11-20-53_4
 

 

 


التضامن

التربية الأسرية الإيجابية للبعد عن العنف و التنمر

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة