التضامن تنفذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية للبعد عن العنف والتنمر

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية و ذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى



يهدف التدريب إلى تقديم الأساليب التربوية الحديثة و الإيجابية التى تبعد عن العنف و التنمر، حيث يركز التدريب على ثلاث فئات عمرية و هى الطفل من سن 0الى 6 سنوات و من 6 الى 13 سنة و من 13 إلى 18 سنة .



وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الاجتماعيات و مسئولي المرأة بمحافظة الاسكندرية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة ويتم التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كما يستهدف التدريب إعداد كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات الأهلية لنقل محتوى التربية الأسرية الإيجابية إلى الأسر المستفيدة من خدمات وزارة التضامن الاجتماعى، ومن ضمنها الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.



























