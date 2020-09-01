التشيك تستدعى السفير الصينى فى براج اعتراضاً على التصريحات غير المقبولة

كتبت: هناء أبو العز

استدعت وزارة الخارجية التشيكية السفير الصيني لدى براج على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الصيني وانج يي، حول زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوش فيسترتشيل لتايوان.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية في بيان نشر اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية مارتين تلابا أعرب للسفير الصيني عن اعتراض براج من حيث المبدأ على التصريحات الصادرة عن الجانب الصيني بخصوص بدء زيارة وفد مجلس الشيوخ التشيكي إلى تايوان .

واعتبرت براج أن هذه التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع الممارسة الدبلوماسية المعتمد عليها في التواصل بين دولتين تتمتعان بالسيادة .

يأتي البيان التشيكي تعقيبا على تصريح لوانج يي، قال فيه إن الجانب التشيكي تحدى وحدة أراضي الصين بزيارته لتايوان، وهدده بأنه سيدفع ثمنا باهظا لخطوته قصيرة النظر ومغامرته السياسية هذه .

من جانبه اتهم فيسترتشيل وزير الخارجية الصيني بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، وقد وصل فيسرتشيل السبت الماضي على رأس وفد تشيكي إلى تايوان في زيارة ستستمر حتى 4 سبتمبر لإجراء مباحثات مع سلطات الجزيرة.

ويضم الوفد التشيكي قرابة 90 شخصا بينهم رجال أعمال وسياسون بمن فيهم عمدة العاصمة براج زدينيك هريب.