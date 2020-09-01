التأمينات تؤكد انتظام معاشات شهر سبتمبر فى اليوم الأول

كتب ـ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف فى اليوم الأول، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات.



ويتم تقسم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس امام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية ، مؤكدا أن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري ستكون لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من اليوم الثلاثاء ويستمر الصرف لهم حتى بعد غد الأربعاء ومن كانت معاشاتهم أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الخميس والأحد " 3 ،6 سبتمبر".



ومن كانت معاشاتهم أكثر من ذلك فسيتم الصرف لهم من منافذ الهيئة ومكاتب البريد الاثنين والثلاثاء "7و8 سبتمبر " ، على أن يتم الصرف لباقى أصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا فى مواعيدهم المحددة اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر من منافذ الهيئة ومكاتب البريد ، كما أن الصرف متاح جميع أصحاب المعاشات ممن لديهم كارتATM من ماكينات الصرف الآلى اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل أول شهر سبتمبر.



وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، قد أكد أنه نظرا لوجود إقبال كبير من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

