اليوم السابع
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البيئة تطلق حملة توعية للأطفال وذويهم بالقضايا البيئية عبر "فيس بوك"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:14 م
البيئة تطلق حملة توعية للأطفال وذويهم بالقضايا البيئية عبر "فيس بوك" الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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قالت وزارة البيئة، إنه فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية نشر ورفع الوعى البيئي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كافة فئات وشرائح المجتمع تطلق وزارة البيئة من خلال صفحتها الرسمية فيس بوك برنامجا للتوعية البيئية للأطفال وذويهم لتنمية بعض المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية لديهم. 
 
يحتوى برنامج التوعية الذي يقوم على تنفيذه إدارة التوعية الطلابية فيديوهات قصيرة تتخللها مواد تعليمية جذابة حيث تشمل حلقات البرنامج 11 حلقة يتم عرضها بواقع 3 مرات أسبوعيًا ابتداءً من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر وحتى 24 سبتمبر أيام (الاحد –الثلاثاء –الخميس) من كل أسبوع.
 
كما يتضمن البرنامج سؤال نهاية كل حلقة عن موضوع الحلقة على أن تُرسل الاجابات مجمعة مع نهاية الفترة المحددة على رقم واتس اب الوزارة 01222693333 حيث سيتم اجراء قرعة ومنح الفائزين هدايا عينية.
 
تتناول الفيديوهات عدد من الموضوعات تشمل ورش عمل عن إعادة استخدام المخلفات المنزلية وكيفية الاستفادة منها، وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى التوعية بأهمية تقليل استهلاك البلاستيك وتوضيح أضرار الإفراط في استخدامه، كما تتناول حلقات البرنامج فيديوهات تعريفية عن المخلفات الالكترونية وكيفية التخلص الآمن معها، والتنوع البيولوجي وأهميته للإنسان، إضافة إلى قش الارز وكيفية الاستفادة منه.
 
يهدف البرنامج إلى تعزيز دور الوزارة التوعوي خاصة في تلك الفترة تماشيًا مع الظروف الحالية التى فرضتها انتشار فيروس كورونا وما يترتب عليه من إجراءات إحترازية وحرص الوزارة  على تحقيق هذا الدور واكساب الأطفال وذويهم مجموعة من المعلومات والمهارات البيئية التى تساعدهم على  تعديل سلوكهم واتجاهاتهم تجاه البيئة وفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم وما يتصل بها من ممارسات سلبية والعمل على إيجاد حلول لها، إضافة إلى تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة لدى الأطفال وتحفيز الجميع على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير إتجاهات من حولهم.
 
 

وزارة البيئة

وزيرة البيئة

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