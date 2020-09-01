البترول تكشف عن تحقيق حقول قارون أقصى إنتاجية بمعدل 30 ألف برميل يومياً

كتبت - مروة الغول

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لإعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى 2019/2020.

وأكد الملا أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحى العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالمياً خلال الفترة الأخيرة والتى ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطى هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج ، كما اكد على أهمية الإلتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء ، فضلاً عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

كما وجه الملا بالاستمرار في تكثيف الجهود لتحسين إنتاجية الزيت الخام من الآبار بحقول انتاج قارون فى الصحراء الغربية من خلال استخدام احدث الوسائل التكنولوجية ، مؤكدا أهمية الانتظام في تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للبنية التحتية بالحقول ضماناً للحفاظ على معدلات الإنتاج ، موجهاً بالمراجعة المستمرة لبرامج ترشيد وكفاءة الانفاق لتقديم خطط واساليب جديدة فى هذا الصدد تساعد على تحقيق الهدف بالصورة المثلى.

ومن جانبه اكد المهندس اشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة وتشغيلها طبقاً لأعلى المعايير الى جانب برنامج حفر ابار استكشافية وتنموية جديدة وصيانة وإصلاح الابار بما ساهم في تحقيق اقصى إنتاجية ليصل معدل الإنتاج من حقول قارون الى 30 الف برميل يومياً خلال العام المالى 2019/2020 والذى شهد ضخ استثمارات قيمتها 190 مليون دولار ، موضحاً انه تم حفر 13 بئرا استكشافيا وتنمويا جديدا و 120 عملية اصلاح للآبار ، مضيفاً أن برنامج ترشيد النفقات حقق نتائج إيجابية من خلال مساهمته في تحقيق وفر قدره 11 مليون دولار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها بشكل متميز .

كما أشار الى مشاركة الشركة في اطار التنمية المجتمعية فى تعقيم عدد من القرى بمحافظة بني سويف والمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية ضمن التدابير والإجراءات الوقائية لمساعدة ودعم اهالى المناطق المحيطة بحقول الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا .

حضر اعمال الجمعية الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى والرقابة علي الشركات الاجنبية والمشتركة ، والمهندس ديفيد تشى نائب الرئيس الاقليمى والمدير العام لشركة اباتشى الامريكية بمصر .