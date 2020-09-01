الاقتصاد البريطانى يمر بانتعاش غير متكافئ فى معدلات التوظيف

كتبت ـ نهال أبو السعود

الطلب على العاملين في المكاتب في المملكة المتحدة مختلف عن أنواع العمل الأخرى، وفقًا للبيانات التي تشير إلى أن سوق العمل يمر بـانتعاش غير متكافئ بعد التجميد شبه الكامل في التوظيف أثناء إغلاق فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الجارديان، فإن نسبة العمال الذين لديهم وظائف جديدة في الصناعات التي توظف الأشخاص بشكل أساسي في ما يسمى بأدوار ذوي الياقات البيضاء مثل الإعلام والبرمجيات والتمويل قد تأخرت عن القطاعات الأخرى على الرغم من العودة التدريجية إلى أماكن العمل.

تشير البيانات إلى أن التوظيف قد ارتفع بشكل حاد في بعض القطاعات التي قد تكون أقل تأثراً بالوباء مثل النقل والخدمات اللوجستية التي ارتفعت معدلات التوظيف بها بنسبة 18% على أساس سنوي، كما ارتفع التوظيف في الرعاية الصحية بنسبة 12% والبناء 9%.

ومع ذلك ، انخفض معدل الوظائف الجديدة في شركات البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9% على أساس سنوي ، بينما انخفض معدل الوظائف المالية والقانونية بما يقرب من العُشر لكل منهما، وانخفض معدل الوظائف الجديدة في الإعلام بنسبة 17% عن العام الماضي.

تعد الصناعات الترفيهية من بين الأكثر تضررًا من أزمة كوفيد -19 ، حيث انخفضت الوظائف الجديدة للعاملين في مجال الترفيه بنسبة 30% ، وانخفض معدل الوظائف الجديدة للعاملين في مجال الترفيه والسفر بنسبة 31%

توقع العديد من الاقتصاديين أن ترتفع البطالة بشكل حاد و​​أن تصل النسبة في المملكة المتحدة إلى 8.3% في الربع الرابع مقارنة مع 3.9% بطالة في يونيو.

كما تشير بيانات إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن وظائف جديدة في المملكة المتحدة أقل بنسبة 6% من العام الماضي ، مقارنة بـ 49% أقل في منتصف مايو.

قال ماريانو ماميرتينو ، الخبير الاقتصادي: "الصناعات مثل المالية والقانونية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الشركات ووسائل الإعلام والاتصالات تواجه رياحًا معاكسة أقوى وجميعها أقل من معدل التوظيف الوطني."