اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف النار في ليبيا ويعلن دعم الحل السياسي للأزمة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:34 م
الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف النار في ليبيا ويعلن دعم الحل السياسي للأزمة جوزيب بوريل
إبراهيم سعيد

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قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: نرحب بوقف النار وندعم حلا سياسيا لأزمة ليبيا، حسب ما نشرته العربية الاخبارية .

ومن جانب آخر، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة "ستيفانى وليامز"، إن مصر تلعب دورا مهما فى إيجاد حل سياسى للأزمة الليبية، مؤكدة أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعد تحركا مهما وأساسيا، ويمثل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسى بين الأطراف.

وأكدت ستيفانى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش زيارتها الأخيرة للقاهرة، أن البعثة الأممية قلقة للغاية من مواصلة إرسال المرتزقة والقوات الأجنبية والأسلحة المتطورة جدا إلى ليبيا، لافتة إلى أن أنصار النظام الليبى السابق لديهم وجود ملحوظ على الأرض ورغبة للانضمام للعملية السياسية.

 

وكشفت ستيفانى وليامز عن مناقشة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" إيجاد منطقة منزوعة السلاح فى سرت والجفرة، موضحة أن ما يجرى فى طرابلس يؤكد الحاجة إلى العودة الحوار السياسى بأسرع وقت ممكن وضرورة محاسبة الطبقة السياسية.

 

 

 

جوزيب بوريل

ليبيا

العربية الاخباري

اخبارعالم

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