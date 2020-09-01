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الاتحاد الأوروبى يوقع اتفاقية طيران مع جمهورية كوبا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:45 ص
الاتحاد الأوروبى يوقع اتفاقية طيران مع جمهورية كوبا اتفاقية طيران
كتبت: هناء أبو العز

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وقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوبا اليوم اتفاقية طيران أفقي، تسمح   لأي شركة طيران في الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى جمهورية كوبا من كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، لديها اتفاقية خدمات جوية ثنائية مع جمهورية كوبا. 
 
وقد أبرمت اثنتان وعشرون دولة عضوا اتفاقات خدمات جوية ثنائية مع جمهورية كوريا، وتقليديا ، في اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية هذه ، يجوز فقط لشركات الطيران التي تملكها وتسيطر عليها دولة عضو معينة أو مواطنيها السفر بين تلك الدولة العضو ودولة ثالثة. 
 
ويوفر إبرام الاتفاقية الأفقية فرصًا مهمة لشركات الطيران الأخرى في الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي فهي مفيدة لشركات الطيران على كلا الجانبين. 
 
وقال مفوض النقل أدينا فليان، إنه  في الوقت الذي بدأ فيه النقل الجوي الدولي   الذي تضرر بشدة من أزمة كوفيد 19  ينتعش ببطء ، فإن توقيع مثل هذه الاتفاقية الأفقية يوفر الأمل في المستقبل مع المزيد من الفرص لتطوير خدمات المسافات الطويلة نحو السوق الكوبية.
 
كما يوضح أن التعاون الدولي محرك أساسي لانتعاش سوق الطيران، والأهم من ذلك ، أن التوقيع يتم قبل أيام قليلة من مؤتمر الفيديو بين زعماء الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا في 30 يونيو ، والذي يوفر فرصة ممتازة للاعتراف بأهمية هذه الاتفاقية على أعلى مستوى. 

كوبا

الاتحاد الأوروبى

اتفاقية طيران

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