الإندبندنت: 57 دولة حول العالم تشهد ارتفاعا جديدا فى إصابات كورونا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية، إن الأرقام تظهر أن أكثر من 57 دولة حول العالم تشهد ارتفاعًا من جديد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت، أن أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تضم أعلى تركيز للبلدان التي تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تجاوز العدد الإجمالي في جميع أنحاء العالم 25 مليونًا.

وقالت الصحيفة إن المملكة المتحدة من بين الأكثر تضررا، حيث تصاعدت حالات الإصابة في منطقتين شماليتين في إنجلترا ، ومن المقرر رفع الإغلاق رغم نصيحة المسئولين المحليين.

ومن ناحية أخرى، أعيد فتح المدارس فى إنجلترا للفصل الدراسي الجديد اليوم بعد أن أجبرت على الإغلاق بسبب الوباء.

وأصيب أكثر من 110 تلميذ في المدارس الإسكتلندية بالفيروس. وكشف وزير التعليم أن ما مجموعه 117 طفلاً أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا منذ إعادة فتح المدارس في اسكتلندا الشهر الماضي.

وأعلن جون سويني عن عدد الاختبارات الإيجابية للفيروس، حيث تحدثت نقابات المعلمين عن مخاوفهم بشأن السلامة داخل المدارس.

منذ عودة التلاميذ إلى المدرسة في أغسطس ، تم العثور على 77 صبيا تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا مصابين بـ Covid-19 ، إلى جانب 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

وقال وزير التعليم في هوليرود أن الأدلة تشير إلى أن معظم الحالات كانت قادمة من داخل المنازل، ولكنه أضاف أن السفر إلى الخارج "أدى إلى عدد كبير من الحالات".

في غضون ذلك ، تم إرسال فصل من أطفال المدارس الابتدائية في دبلن إلى المنزل بعد أن أثبتت إصابة طفل بفيروس Covid-19 ، كما أكد مدير المدرسة.