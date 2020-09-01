اليوم السابع
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الإمام الأكبر يرحب باتفاق جوبا للسلام كمرحلة جديدة تسهم في نهضة السودان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:00 م
الإمام الأكبر يرحب باتفاق جوبا للسلام كمرحلة جديدة تسهم في نهضة السودان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في جوبا، الذي تم توقيعه بين الأشقاء السودانيين، أمس الإثنين.

وكتب فضيلة الإمام الأكبر في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: «نرحِّب باتفاق السلام بين الأشقاء السودانيين، وندعو الله أن يكون بدايةً لمرحلةٍ جديدةٍ تُسهمُ في نهضة هذا البلد العربي الأصيل، وأن يرزقهم المولى عزَّ وجلَّ البصيرةَ، ويُلهمهم الحكمةَ، ويُسخِّرهم لخدمة شعبهم».

وكان الاتفاق قد وقع في جوبا عاصمة جنوب السودان، أمس الإثنين، بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان جناح منى مناوي، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، وعالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية.


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