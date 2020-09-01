الإمارات تواجه أكثر من 123 ألف هجمة إلكترونية خلال شهر

كتبت - هند المغربي

أعلن فريق طوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، اليوم (الثلاثاء)، التصدي لـ 123 ألفاً و102 هجمة إلكترونية تعرضت لها المواقع الإلكترونية في البلاد خلال شهر أغسطس. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأفادت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم، أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الهجمات التي نجح الفريق في التصدي لها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 555 ألفاً و321 هجمة.

ووفقاً للتقرير، فإن 74 % من الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي كانت عبارة عن برمجيات خبيثة، و11 في المائة ثغرات أمنية، و16 في المائة تصيد إلكتروني. وأشار إلى أن عدد الحوادث السيبرانية التي نجح فريق طوارئ الحاسب الآلي في معالجتها، خلال الشهر الماضي، بلغ 210 حالات، منها 136 حالة تم تصنيفها بالشديدة من حيث التأثير، فيما كانت هناك 69 حالة متوسطة التأثير، وخمس حالات منخفضة التأثير.

وأعلنت الهيئة اكتشاف 43 ثغرة أمنية، وذلك من خلال اختبارات الاختراق، وتقييم الثغرات، والكشف الاستباقي، التي أجرتها في الشهر الماضي.