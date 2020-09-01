اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:59 م
خالد صلاح
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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية رابعة إلى كولومبيا لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:34 م
الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية رابعة إلى كولومبيا لمكافحة كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم /الثلاثاء/، طائرة مساعدات تحمل 14 طنا من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، سيستفيد منها 14 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن نائبة رئيس جمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز أعربت عن شكرها وتقديرها للإمارات على ما تقدمه من دعم لبلادها في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، منوهة بحرص كولومبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وحيث تشهد نمواً ملحوظاً على كافة الأصعدة.


كورونا

كولومبيا

الإمارات

مساعدات إماراتية

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