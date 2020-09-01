اليوم السابع
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الإمارات تحصل على تأكيدات من الولايات المتحدة بوقف خطة الضم الإسرائيلية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:19 م
الإمارات تحصل على تأكيدات من الولايات المتحدة بوقف خطة الضم الإسرائيلية جمال المشرخ
كتب- هاشم الفخراني

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قال المدير العام لوزارة الخارجية الإماراتية جمال المشرخ، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للصحفيين الإسرائيليين الذين رافقوا الوفد الإسرائيلي-الأمريكي، إن أبو ظبي حصلت على ضمانات وتأكيدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم تنفيذ خطة الضم في الضفة وغور الأردن.
 
وأوضح أن التطبيع سيستمر حتى لو نفذت إسرائيل وبسطت سيادتها على مناطق في الضفة، قائلا: "لا يمكننا التكهن بما ستفعله إسرائيل في المستقبل، لكن لدينا ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من إسرائيل ونحن نثق في تلك التأكيدات".
 
وأكد "المشرخ" فى نفس الوقت أن هذا هو أحد شروط إقامة العلاقات الدبلوماسية، لافتاً إلى إنه سيتم فتح سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب. وأكد أن صفقة أسلحة تبيع بموجبها الولايات المتحدة طائرات F-35 إلى الإمارات، قائلاً: "إن طلب F-35 موجود منذ فترة طويلة. ولم يكن هذا هو الشرط أو المحرك لهذه الاتفاقية".

إسرائيل

الإمارات

تل ابيب

القدس المحتلة

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