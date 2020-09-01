الأوقاف توزع اليوم 20 طن لحوم صكوك أضاحى فى 6 محافظات

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين فى جميع المحافظات، ومن المقرر أن توزع الوزارة اليوم الثلاثاء 20 طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "القاهرة – الشرقية – الغربية – الإسماعيلية – كفر الشيخ - دمياط"، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.



لحوم صكوك الأضاحى المقرر توزيعها اليوم سيتم تقسيمها بواقع 3 أطنان لكل من محافظة (القاهرة والشرقية والإسماعيلية ودمياط)، و4 أطنان لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.



وقالت وزارة الأوقاف إنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 405 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).



وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.