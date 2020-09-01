الأموال العامة تضبط 4 مستريحين جدد استولوا على ملايين الجنيهات من المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 4 أشخاص بمحافظتى الإسكندرية وسوهاج لإستيلائهم على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مالية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى بعض الأنشطه التجارية نظير أرباح مالية.

ونجحت جهود مباحث الأموال العامة في ضبط "حاصل على ليسانس - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج" لنصبه على عدد المواطنين بمحافظة سوهاج بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المياه الغازية والحصول منهم على مبالغ مالية مختلفة بجملة "380000 جنيه مصرى" تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون، وضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط "صاحب معرض سيارات – له ملعومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية"، لنصبه على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها مليون جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وفي سياق متصل، تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغًا من " 6 مواطنين – مقيمين بمحافظة سوهاج" بقيام "شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج" بالنصب والإحتيال عليهم ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات والحصول على مبالغ ماليه منهم بجملة مبلغ 1040000جنيه مصرى، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون، وتوصلت جهود التحريات إلى أن المتهمان محبوسان إحتياطياً على ذمة التحقيق فى قضية "توظيف أموال"، فوجه اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.