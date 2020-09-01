اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:58 م
خالد صلاح
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الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى يشرفان على إزالة حطام انفجار بيروت

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:33 م
الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى يشرفان على إزالة حطام انفجار بيروت بيروت - أرشيفية
وكالات

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قالت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت جيهان سعود، أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يشرفان ويعملان معا لضمان إزالة ركام ومخلفات انفجار مرفأ بيروت البالغة ١٠٠ ألف طن وإدارة نفاياته بشكل سليم بيئيا ، حتى لا تشكل تهديدا للبيئة ولصحة الناس، خاصة وأن الوضع في لبنان قبل الانفجار كان بالفعل سيئا بسبب وجود كميات هائلة من النفايات .

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدرت سعود في تصريح صحفي من بيروت تكلفة ذلك بأكثر من ١٠٠ مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن التدهور البيئي في لبنان قدرت تكلفته عام ٢٠١٨ بنحو 2.35 مليار دولار .

ودعت إلى إعادة إعمار لبنان بشكل سليم بيئيا وأكثر اخضراراً ، وإدماج الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة والمواد العازلة، مشيرة إلى أن الإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار مثل الإسمنت والبلاط والزجاج قد استوردت أو تبرع بها من خارج لبنان نظرا لمحدودية الإمدادات المحلية .

وأوضحت أنه تم تأمين تمويل صغير طارئ من المانحين ، داعية إلى المزيد من التمويل السريع .  


الامم المتحده

الاتحاد الاوروبى

انفجار بيروت

بيروت

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