الأسهم الأوروبية تفتح على صعود قبل بيانات اقتصادية مهمة

رويترز

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعدما سجلت مكاسب طفيفة في أغسطس ولكن المعنويات غير مستقرة قبل بيانات اقتصادية مهمة من المرجح أن تشير إلى تعاف غير منتظم من فيروس كورونا.