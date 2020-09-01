الأسهم الأوروبية تفتح على صعود قبل بيانات اقتصادية مهمة

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعدما سجلت مكاسب طفيفة في أغسطس ولكن المعنويات غير مستقرة قبل بيانات اقتصادية مهمة من المرجح أن تشير إلى تعاف غير منتظم من فيروس كورونا.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة مدعوما ببيانات أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي في الصين.
وارتفعت القطاعات التي تتأثر بالصين مثل الموارد الأساسية 0.6 بالمئة وصناعة السيارات 0.4 بالمئة.
وتترقب الأسواق بيانات محلية للقطاع الصناعي والتضخم لشهر أغسطس. ويتوقع أن تُظهر البيانات تراجعا طفيفا عن الشهر الماضي.
وارتفع سهم تليكوم إيطاليا 1.5 بالمئة بعد موافقة مجلس الإدارة على بيع حصة أقلية في شبكة اتصالات تابعة لها لشركة الاستثمار الأمريكية كيه.كيه.آر فيما أيدت خطة الحكومة لتأسيس شبكة واحدة فائقة السرعة مع منافستها أوبن فايبر.
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