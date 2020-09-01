ارتفاع مبيعات الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة 95% والذخيرة 139%

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت مجموعة التجارة والصناعة في الولايات المتحدة، ارتفاع مبيعات الأسلحة هذا العام، حيث اشترى ملايين الأمريكيين سلاحا للمرة الأولى فى حياتهم.

وقالت صحيفة واشنطن اكزامينر فى تقرير لها اليوم، إن هناك 5 ملايين من أصحاب الأسلحة الجدد، والعديد منهم من الأقليات، وفقًا للمؤسسة الوطنية لرياضة الرماية.

وذكرت المؤسسة، إن استطلاعاتها لمخازن الأسلحة وجدت أن 58% من مشتريات الأسلحة النارية تمت من قبل رجال ونساء سود، وهي أكبر زيادة لأي مجموعة سكانية، وأضافت المجموعة ان النساء شكلوا 40% من مشتري السلاح لأول مرة.

وأرجع أصحاب متاجر الأسلحة القفزة في المبيعات، إلى انتخابات 2020 ودعوة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لحظر الأسلحة، والمخاوف المتعلقة بأزمة فيروس كورونا ، وأعمال الشغب والقتل المستمرة المتعلقة بحركة "حياة السود مهمة".

وأبلغت متاجر الأسلحة عن نفاذ السلعة من الأرفف وعدم توافر الذخيرة على المستوى الوطني.

وقال تقرير المؤسسة الوطنية للرماية الرياضية ان تجار التجزئة يشهدون زيادة بنسبة 95% في مبيعات الأسلحة النارية وزيادة بنسبة 139% في مبيعات الذخيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نفس السياق قال لورانس كين النائب الأول لرئيس المستشار العام لمؤسسة الوطنية لرياضة الرماية: "هذا تحول جذري في سوق صناعة الأسلحة النارية والذخيرة وتحول كامل لمجتمع مالكي الأسلحة اليوم .. يمثل هؤلاء المشترون لأول مرة مجموعة من الأشخاص الذين لم يكونوا على دراية بملكية الأسلحة النارية" وأضاف ان من حق الأمريكيين امتلاك الأسلحة وحماية انفسهم.