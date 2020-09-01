اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:36 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا لأكثر من 6 ملايين و39 ألف شخص

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:54 م
ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا لأكثر من 6 ملايين و39 ألف شخص كورونا فى أمريكا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و39 ألفًا و169 شخصًا.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/، أن 183 ألفًا و733 شخصًا توفوا نتيجة الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة حتى الآن.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر عدد الإصابات بالفيروس، تليها البرازيل ثم الهند.


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فيروس كورونا

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