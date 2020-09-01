ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا لأكثر من 6 ملايين و39 ألف شخص

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و39 ألفًا و169 شخصًا.
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/، أن 183 ألفًا و733 شخصًا توفوا نتيجة الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة حتى الآن.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر عدد الإصابات بالفيروس، تليها البرازيل ثم الهند.
ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا لأكثر من 6 ملايين و39 ألف شخصالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:54 م
كورونا فى أمريكا - أرشيفية
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و39 ألفًا و169 شخصًا.
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