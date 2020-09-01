ارتفاع عدد إصابات كورونا فى أمريكا لأكثر من 6 ملايين و39 ألف شخص

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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و39 ألفًا و169 شخصًا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/، أن 183 ألفًا و733 شخصًا توفوا نتيجة الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر عدد الإصابات بالفيروس، تليها البرازيل ثم الهند.