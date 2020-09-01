إيران تسجل 1682 إصابة و101 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 1682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و101 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحها الصحفي اليومي، حسب ما نقلته وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء - "إن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى 376 ألفا و894 حالة حتى الآن، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 21 ألفا و672 شخصا.
وأضافت أنه حتى الآن قد تماثل 325 ألفا و124 شخصا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، في حين يعاني 3 آلاف و709 أشخاص من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة.. مشيرة إلى إجراء 3 ملايين و256 ألفا و122 فحصا طبيا للكشف عن الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.
إيران تسجل 1682 إصابة و101 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:51 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم /الثلاثاء/، تسجيل 1682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و101 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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