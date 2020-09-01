إيران تبث فيديو جديد لقائد فيلق القدس ينفى أنباء مقتله فى سوريا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بثت وسائل اعلام إيرانية مقطع فيديو لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن مقتله بغارة إسرائيلية على جنوب دمشق أمس.

قائد فيلق القدس الحاج إسماعيل قاآني يزور منزل عائلة الشهيد حسين بورجعفري مرافق الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد معه في جريمة مطار بغداد ويسأل الله ان يرزقه توفيق إستمرار مسيرة الشهداء ..#إيران #قاآني pic.twitter.com/dd2gEFQF9p — Mehrdad Khalili 🇮🇷🇵🇸 (@m_khalili93) September 1, 2020

وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء الثلاثاء، أن إسماعيل قاآني، زار في وقت سابق منزل حسين بورجعفري، الذي كان مرافقا للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أثناء اغتياله، فى غارة أمريكية على مطار بغداد الدولى، فى 3 من يناير الماضى.

وقال قاآني خلال زيارته منزل بورجعفرى "ندعو الله أن يرحم روح الشهيد ويرفع مقامه، وأن يوفقنا فى السير على خطاهم".