إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى

كتب ـ محمد صبحى

مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء، يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الحد الأدنى للمرحلة وعدد الطلاب.

تبدأ أعمال تسجيل الرغبات 1 سبتمبر وتستمر المرحلة على مدار 5 أيام، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الرغبات السبت 5 سبتمبر.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق:

الشعب العلمية:

77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية

عدد طلاب الشعبة العلمية 194448 طالبا

الشعبة الأدبية:

67.80% لأقل من 327.5 درجة

عدد طلاب الشعبة الأدبية 60064 طالبا