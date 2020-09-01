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إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:16 م
إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى إنفو الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق
كتب ـ محمد صبحى

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مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء، يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الحد الأدنى للمرحلة وعدد الطلاب.

 

تبدأ أعمال تسجيل الرغبات 1 سبتمبر وتستمر المرحلة على مدار 5 أيام، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الرغبات السبت 5 سبتمبر.

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الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق:

الشعب العلمية:

77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية

عدد طلاب الشعبة العلمية 194448 طالبا

الشعبة الأدبية:

67.80% لأقل من 327.5 درجة

عدد طلاب الشعبة الأدبية 60064 طالبا

 

 


تنسيق 2020

المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الجامعات

موعد المرحلة الثانية للتنسيق

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