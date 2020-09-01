إنفو جراف.. اعرف الجدول الزمنى للمرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى

مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء، يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة للجدول الزمنى لتسجيل الرغبات وكذلك الحد الأدنى للمرحلة وعدد الطلاب.
تبدأ أعمال تسجيل الرغبات 1 سبتمبر وتستمر المرحلة على مدار 5 أيام، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الرغبات السبت 5 سبتمبر.
الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق:
الشعب العلمية:
77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية
عدد طلاب الشعبة العلمية 194448 طالبا
الشعبة الأدبية:
67.80% لأقل من 327.5 درجة
عدد طلاب الشعبة الأدبية 60064 طالبا
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