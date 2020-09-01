إنفوجراف.. صومعة غلال برج العرب قدرتها التخزينية 90 ألف طن قمح

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح من خلاله أن مصر قامت خلال السنوات الأخيرة بإنشاء العديد من صوامع الغلال لترفع من قدرتها التخزينية من ١,٧ مليون طن في ٢٠١٤ إلى ٤ أطنان من القمح، وتُعرف صوامع الغلال بأنها المباني المجهزة لتخزين الحبوب قبل بيعها أو استعمالها، وتتواجد عادةً في المزارع والطواحين ومحطات السكك الحديدية والموانئ.

وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.

وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020