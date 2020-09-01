اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إنفوجراف.. صومعة غلال برج العرب قدرتها التخزينية 90 ألف طن قمح

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:24 م
إنفوجراف.. صومعة غلال برج العرب قدرتها التخزينية 90 ألف طن قمح صومعة غلال برج العرب قدرتها التخزينية 90 ألف طن
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح من خلاله أن مصر قامت خلال السنوات الأخيرة بإنشاء العديد من صوامع الغلال لترفع من قدرتها التخزينية من ١,٧ مليون طن في ٢٠١٤ إلى ٤ أطنان من القمح، وتُعرف صوامع الغلال بأنها المباني المجهزة لتخزين الحبوب قبل بيعها أو استعمالها، وتتواجد عادةً في المزارع والطواحين ومحطات السكك الحديدية والموانئ.
 
وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.
 
وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 
 
WhatsApp Image 2020-09-01 at 1.01.29 PM
 

 


الاقتصاد المصرى

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

الحكومة

مصر

مصطفى مدبولى

التنمية المستدامة

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تستعرض الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات "سكك حديد صعيد مصر"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:43 م

مصطفى مدبولى: الدولة اتجهت فى عهد الرئيس السيسي نحو التوسع لتنمية الصعيد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:42 م

الحكومة: الانتهاء من 25 مشروعا صحيا في القليوبية بتكلفة 354 مليون جنيه

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:32 ص

اجتماع وزراء التعاون والبيئة والتنمية لمناقشة تمويل تحويل المخلفات إلى طاقة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:33 ص

الحكومة: إزالة 11417 مخالفة بناء من يوليو حتى أغسطس

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة