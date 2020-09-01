اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:52 ص
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل 2775 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:38 ص
إندونيسيا تسجل 2775 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت إندونيسيا 2775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 177571 حالة وفقا لبيانات قوة مهام تضطلع بجهود التصدي لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وسجلت إندونيسيا 88 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7505 حالات، وهو أعلى عدد في جنوب شرق آسيا.

وكانت قد كثفت السلطات الطبية فى اندونيسيا إجراءات فحوص كورونا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، فمع زيادة أعداد الإصابات فى جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا.

 

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كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

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