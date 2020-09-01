إطلاق نار فى منطقة خلدة جنوب بيروت.. وانتشار الجيش للسيطرة على الوضع

كتب محمد عبد العظيم

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، بوقوع إطلاق نار في منطقة خلدة جنوب بيروت وانتشار للجيش للسيطرة على الوضع.

وفيما لم ترد أى أنباء عن سقوط ضحايا بسبب حادث إطلاق النار، وسط الانتشار الأمنى المكثف.

وعلى جانب أخر، يستعد قصر بعبدا بجبل لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ حيث يقام له مراسم استقبال رسمى يعقبه محادثات ثنائية مع الرئيس اللبنانى ميشال عون تتناول العلاقات اللبنانية الفرنسية وأيضا تشكيل الحكومة الجديدة التى كان للرئيس ماكرون دور كبير فى الدفع بسرعة تشكيلها.

يقيم الرئيس عون مأدبة غذاء على شرف زيارة الرئيس ماكرون؛ أيضا يتجه إلى قصر الصنوبر حيث يلتقى ممثلو الكتل النيابية الكبيرة فى لبنان.