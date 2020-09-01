إطلاق التشغيل التجريبى لتطبيق "بنى سويف معاك" لتلقى شكاوى المواطنين

بنى سويف فريق المحافظات

أطلق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف التشغيل التجريبى لتطبيق "بنى سويف معاك" على الهواتف الذكية "الموبايل اندوريد" لاستقبال شكاوى المواطنين وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بهدف فتح قناة أو نافذة جديدة نوعية لتلقى طلبات أو مشاكل المواطنين، خاصة وأن قطاع كبير من المواطنين لديهم الهواتف الذكية ( الموبايل ) .

وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع آلية لإدارة هذا التطبيق لتحقيق أكبر استفادة منه خاصة فى جوانب سرعة تلقى الشكوى والتعامل الفاعل معها ، والذى يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بالوقوف على مطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض القطاعات الخدمية، وسرعة تلبيتها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها، وكخطوة نوعية فى مجال التحول الرقمى الشامل الذى تترجمه الحكومة بخطى جادة.

كما أضاف محافظ بنى سويف أنه تم إتاحة فيديو تعريفى لكيفية التعامل مع التطبيق الجديد، وإتاحة رابط يسهل الدخول عليه لتحميل التطبيق وهو: https://play.google.com/store/apps/details… ، موضحا أن هذا التطبيق يأتى ضمن سلسلة النوافذ والقنوات التى يتم اتاحتها للمواطن لتقديم شكواه أو رصد مشكلة ما فى قطاع خدمى معين، مؤكدا أن تلك القنوات والأليات متوافرة وتعمل بكفاءة، وذلك بالتوازى مع التطبيق الجديد، حيث تمت مراعاة التكامل فى تلك الوسائل للتيسير على كل فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الثقافية والاجتماعية.

ومن جانبه أكد محمد جبر معاون المحافظ، والذى تم تكليفه من قبل المحافظ برئاسة لجنة إدارة التطبيق، على أن التطبيق يسهل تسجيل الشكوى عليه، ويتم مباشرة تحويل الشكوى للوحدة المحلية المختصة للتعامل مع الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توفير ألية خاصة داخل الديوان العام متصلة بالتطبيق لمتابعة الاستجابة للشكاوى، وتحديد هل تم حل الشكوى من عدمه لسرعة اتخاذ اللازم، موضحا بأن اللجنة المختصة تضم أعضاء من البوابة الاليكترونية مع إعلام المحافظة، بجانب وجود عضو فى كل وحدة محلية لمتابعة هذا الملف وتواصله المباشر مع فريق عمل الديوان العام.

وأكد جبر، أن المنظومة بأكملها تشهد متابعة شخصية من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، وذلك يساهم فى تسريع وتيرة العمل وتعظيم الاستفادة من المنظومة فى الاستجابة لشكاوى المواطنين، منوها عن أن هذا التطبيق تم تنفيذه بناء عن تكليف المحافظ من خلال الدكتور مهاب موسى، والمهندس عبد الله عبد الصمد عبد العليم - محور التحول الرقمى للمجلس الاستشاري، ضمن النتائج والخطوات العملية للمجلس.