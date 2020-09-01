إضافة 3 مجالات بجامعة الملك سلمان الدولية في الطور.. تعرف عليها

أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية، إضافة 3 مجالات جديدة بجامعة الملك سلمان الدولية فرع الطور، وذلك فى مجالات "طب، وطب الأسنان، والعلوم الصيدلية".

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أنه تم الاتفاق مع ‏أحد البنوك لتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطى 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسى للطالب، وأشار بيان لوزارة التعليم العالى إلى أن الاتفاق أسفر عن استمرار البنك فى تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة.

وذكر وزير التعليم العالى أنه سيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت البرامج الدراسية التى تتضمنها المنح على النحو التالي:

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية:-

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج.

برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات).

برنامج هندسة الطاقة.

برنامج هندسة المياه والبيئة.

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

برنامج الاستثمار والتمويل.

ثانيا: جامعة الجلالة:-

برنامج التمريض.

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

برنامج تكنولوجيا الأغذية.

برنامج هندسة المواد والتصنيع.

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:-

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

برنامج التسويق.

برنامج تصميم الأثاث.