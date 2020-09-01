اليوم السابع
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إصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بالصحراوى الشرقى فى بنى سويف

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:04 م
إصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بالصحراوى الشرقى فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص فى حادث سير وقع، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكى متجهة ناحية القاهرة، بالطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة بنى سويف، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوى الشرقي، إثر انقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات رقم (و ف ج 9357) متجهة ناحية القاهرة، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتى إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف، وهم: علاء محمد محمد، 25 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، ومحمد على سليمان 33 سنة، كيميائي، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالفقرات العنقية، ويوسف شعبان حسين 21 سنة، طالب، مصابًا جروح وكدمات متفرقة، وعلاء مصطفى حسن، 37 سنة، أستاذ جامعى بكلية العلوم، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجروح وكدمات متفرقة، جميعهم يقيمون مركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.


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