إزالة 7 حالات تعد واستقبال 8 حالات تصالح بمخالفات البناء بمدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه تم اليوم الثلاثاء، مواصلة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حسم وحزم لتعديات البناء.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق حملة إزالة تعديات بقرية الضبعية، والتى شارك فيها رجال الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة، والتى أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 9 قراريط.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أنه تمت مواصلة العمل بالمركز التكنولوجي، لتلقى طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أن العمل بالمركز التكنولوجى للمجلس مستمر على قدم وساق، لضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح، ليتثنى لهم السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغياً، كما شدد العميد علاء عبد الجابر على استلام طلبات التصالح من المواطنين عن مخالفات البناء دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً، حيث نجحت المدينة فى تحرير 5 عقود بملف التقنين، وتم استقبال 8 حالات تصالح ودفع الرسوم.

وكان قد تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فعاليات تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما التقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الإعاقة.