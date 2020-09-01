إزالة 36 حالة تعد على أراضى الدولة بأرمنت الحيط غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية أرمنت الحيط، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات بالبناء وإزالتها.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 36 حالة تعد تنوعت مابين عدد 15 قرار إزالة تعد على أراضي زراعية، وإزالة عدد 20 حالة تعد في المهد، بإجمالي مساحة 1 فدان، 5 قيراط، 12 سهما، كما تم تنفيذ عدد 1 قرار إزالة تعد على الطريق العام بمساحة 200 متر مربع، وتؤكد محافظة الأقصر أنها مستمرة في تنفيذ القانون وتأكيد هيبة الدولة، وستمنع أي بناء عشوائي أو مخالف، وعلى صعيد آخر قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز بتمهيد طريق ترعة السواحل بنجع دنقل ورفع الأتربة وناتج الحفر بإجمالي 500 متر مربع.

وفى نفس السياق أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه تم اليوم الثلاثاء، مواصلة حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حسم وحزم لتعديات البناء، وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق حملة إزالة تعديات بقرية الضبعية، والتى شارك فيها رجال الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وبمعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطة القرنة، والتى أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 9 قراريط.