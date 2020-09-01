إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون للأجهزة الأمنية لاستمرار الحملات المكبرة للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاء للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية شنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير حملة مكبرة برئاسة محمد الأباصيرى رئيس المركز بالتنسيق مع قوة أمنية لإزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالرحمانية على مساحة 3222م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة مكبرة برئاسة المحاسب على الصناديلى رئيس المركز بالتنسيق مع قوة أمنية لتنفيذ قرار الإزالة لعدد 15حالة تعد لجهة الولاية الرى بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل بمساحة إجمالية 2000 متر، كما تم إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بطريق بلبيس-ابو حماد بنطاق الوحدة المحلية بكفر ايوب بمساحة 200 متر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقاد صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر حملة مشتركة مع قوه من الشرطة لتنفيذ قرار الإزالة لعدد 11 حاله تعد على الأرض الزراعية بمساحة 1364 متر بناحية الوحدة المحلية بالمؤانسة إضافة إلى إزاله 10 حالات تعدى بمساحة 1146 بالهجارسة وذلك فى إطار فرض سيادة القانون وهيبة الدولة.

وقام محمد محمود رئيس حى أول بالاشتراك مع شرطة قسم أول بحمله لتنفيذ قرار الإزالة رقم 5202 بتقسيم الأمل بأبو حسين وقرار الإزالة رقم 7977 بتقسيم عنتر بالحناوى وتطبيق القانون على المخالفين.

وقاد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بنطاق دائرة المركز بالاشتراك مع مركز شرطة الزقازيق حيث تم إزالة عدد 7 حالات تعدى على أملاك الرى إضافة إلى عدد ٨ حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحه إجمالية 3000 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.