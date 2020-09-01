إزالة تعديات على أراضى زراعية وخط التنظيم بمركزى أسيوط ومنفلوط

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة بمركز أسيوط للتعديات على أراضى زراعية وحرم الطريق (خط التنظيم - أملاك دولة)، وإن هناك مخالفات بناء لا يجوز فيها التصالح، وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز والأحياء، باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

ترأس المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، حملة مكبرة بمركز أسيوط، استهدفت إزالة بعض التعديات على الأراضى الزراعية، وتعديات على حرم الطريق (خط التنظيم - أملاك دولة) وبعض مخالفات البناء التى لا يجوز فيها التصالح شارك فيها اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وحسنى درويش وكرم عبدالحفيظ نائبا رئيس المركز ومسئولى الإدارة الهندسية والتنظيم والإدارة الزراعية وتم إزالة التعديات بواسطة معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة التدخل السريع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى عدم التهاون أو التقاعس فى التصدى بكل حزم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملة مكبرة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركز منفلوط وذلك برئاسة حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبدالغنى وسيد عباس نائبى رئيس المركز ورئيس القرية ومسئولى أملاك الدولة ومسئولى حماية الاراضى والجمعيات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائى حيث تم إزالة بعض المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية بالخرسانة المسلحة وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها المحافظة لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائى بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.