إدارة دهب التعليمية تواصل فعاليات النشاط الصيفى لقسم الموهوبين

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

واصلت إدارة دهب التعليمية فعاليات اليوم الثاني للنشاط الصيفي لقسم الموهوبين والتعلم الذكى، التابع لإدارة دهب التعليمية، بمشاركة عدد من طلاب وطالبات الجامعة والمدارس من مختلف المراحل الدراسية، والمستمرة حتى منتصف أكتوبر المقبل، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عام عادل عتلم، وكيل المديرية.

وتضمنت فعاليات اليوم التدريب على كتابة المقال جرى خلالها استعراض عدد من الخطوات تمكن من كتابة مقال بشكل ميسر ومنها: اختيار موضوع محدد حتى لا نشتت القارئ بالانتقال من موضوع لآخر، وضرورة معرفة الجمهور المتلقى، لمعرفة الأسلوب الذي يجب أن نكتب به، بجانب اختيار عنوان واضح للمقال، مع ضرورة البحث والدراسة والقراءة.

كما تضمنت الخطوات اللازمة للكتابة أهمية التفرد حتى وإن كان المقال عن موضوع مستهلك، بجانب أهمية أن نبدا بالكل، فلا يجب أن نبدأ بالتفاصيل وتشت عن الموضوع، ثم نبدأ بالجزء ونتكلم عن كل فكرة وشرحها وتفسيرها للقارئ بشيء من التفصيل، وذلك على شكل فقرات منظمة، ثم إعادة صياغة كل فقرة بشكل رسمي أكثر، وواضح لكل القراء، وأخيرا نضع خلاصة استنتجتها كقارئ للمقال، ولا تكرر فيها كل ما كتبته سابقا، بل تحدث عن الفكرة الرئيسة التي تحدث عنها المقال وباختصار.