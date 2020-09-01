ويثير ذلك مخاوف من إمكانية وجود عدد كبير من الأشخاص المصابين الذين لم يعرفوا أنهم مصابون بكورونا بسبب عدم ظهور أعراض كورونا.

وأضاف النائب - حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أنه من الصعب تحديد عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا، نظرا لعدم تأكيد 8189 شخصا ما إذا كان يعانون من أعراض كورونا.

وأشار إلى أن الوضع الحالي غير مهيأ لإدارة المصابين بدون أعراض كورونا الذين لم يعلموا بإصابتهم، مؤكدا ضرورة مراجعة النظام الصحي الحالي الذي يجري تحقيقات وبائية تنطلق من مصابين تظهر عليهم الأعراض.