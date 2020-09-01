أظهرت بيانات حكومية فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن 4 من كل 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا بدون أعراض كورونا، ونقل النائب البرلمانى عن حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "بارك ديه-تشول" اليوم الثلاثاء عن البيانات المقدمة من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا حتى يوم 25 أغسطس الماضي بلغت 17945 حالة، وأكدت السلطات أن 3856 مصابا من 9756 مصابا من إجمالي حالات الإصابة ، أى 39% أصيبوا بفيورس كورونا بدون ظهور أعراض كورونا.
ويثير ذلك مخاوف من إمكانية وجود عدد كبير من الأشخاص المصابين الذين لم يعرفوا أنهم مصابون بكورونا بسبب عدم ظهور أعراض كورونا.
وأضاف النائب - حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أنه من الصعب تحديد عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا، نظرا لعدم تأكيد 8189 شخصا ما إذا كان يعانون من أعراض كورونا.
وأشار إلى أن الوضع الحالي غير مهيأ لإدارة المصابين بدون أعراض كورونا الذين لم يعلموا بإصابتهم، مؤكدا ضرورة مراجعة النظام الصحي الحالي الذي يجري تحقيقات وبائية تنطلق من مصابين تظهر عليهم الأعراض.
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