إحباط محاولة بناء مخالف على أرض زراعية بترعة ناصر جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة رصد خلالها أعمال بناء وشدة معدنية على قطعة أرض زراعية، وذلك إستعداداً للبناء بالمخالفة للقانون بمنطقة ترعة ناصر التابعة مجلس قروى كومير، مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وطبقا للمادة 59 من القانون، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية المستمرة لكافة الخدمات بمحافظة الأقصر، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات بالبناء وإزالتها.

وعلى الفور قام رئيس مركز ومدينة إسنا بإزالة المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في إرتكاب المخالفة من شكائر أسمنت وأطنان من الحديد المسلح، كما كلف سليمان رئيس القرية والمشرف الزراعي بتحرير محضر مخالفة وإخطار مركز شرطة إسنا لإتخاذ شؤونه في إبلاغ النيابة العسكرية، مشدداً على مهندس الإدارة الزراعية بإسنا بمتابعة الأمر وإعادة الشيء لأصله.

وكان قد عقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إجتماعاً بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، وناقش سليمان عدة موضوعات خلال الإجتماع، من أبرزها ما جاء بالكتاب الدورى رقم 8، والكتاب الدورى رقم 241 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك بشأن الإسراع فى عملية تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بمتابعة آخر المستجدات بملفى التقنين والتصالح فى مخالفات البناء لاسترداد حق الشعب.

وشدد رئيس المركز خلال الإجتماع، على رؤساء القرى بإعداد تقرير يومى بمعدل الآداء يتضمن عدد الطلبات وعدد العقود وجملة المتحصلات وعدد العقود المنتظر تحصيلها، وأيضاً حصر كافة الحالات التى لم تنهى إجراءات التقنين وإدراجها ضمن موجات الإزالات المتتالية والحملات اليومية وإحالة أصحاب المخالفات للنيابة العسكرية وكذلك التصالحات فى المخالفات.