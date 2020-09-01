أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟ رئيس التفتيش الفني يجيب.. فيديو

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إيجاد حل للمباني المخالفة بعيدا عن الإزالة وحفاظًا على استثمارات المصريين في هذه المباني.

وأضاف شميس، خلال تصريحاته إلى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من المباني المخالفة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية، وإن قانون التصالح جاء لإدخال هذه المباني تحت مظلة قانون البناء بهدف تقنين وضعها.

وتابع بأن جزءا كبيرا من أموال التصالح سيذهب لخدمة البيئة العمرانية، وإن قانون التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مبان غير معترف بها لأخرى قانونية.