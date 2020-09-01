وأضافت البيانات أن هناك 688 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 57 ألفا و 802 حالة.
وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي إذ سجلت 262 إصابة يليها منطقة أوديسا بـ211 ثم لفيف بـ 193 ومنطقة ترنوبل بـ180 ثم العاصمة كييف بـ176 وإيفانو فرانكيفسك بـ169.

 