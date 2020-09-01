كييف (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا 2088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 123 ألفا و303 إصابات، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2605 أشخاص.