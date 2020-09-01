أهالي سوهاج يشيعون جثامين أسرة من 5 أفراد لقوا مصرعهم في حادث تصادم

سوهاج محمود مقبول

وسط حالة من الحزن شيع أهالى مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، هم أب وأم، و 2 من أبنائه ووالدته، عقب تعرضهم لحادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ناحية بوابة الكريمات عقب عودتهم من رحله بالعين السخنة.

كانت العناية الإلهية أنقذت الطفل يوسف محسن صبيح البالغ من العمر 6 أشهر من الموت، بينما توفى والده ووالدته وشقيقتيه وجدتهم على إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة والده وسيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أمام بوابة الكريمات.

ترجع الواقعة عقب وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بنى سويف، بين سيارة ملاكى بأخرى نقل، نتج عنها مصرع خمسة أشخاص من أسرة واحدة.

ونتج عن الحادث وفاة الأب والأم والجده وطفلتين بينما نجا طفل يدعى يوسف يبلغ من العمر 6 أشهر من الموت.

وكانت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقى بنى سويف والجيزة قد شاركت فى نقل الجثث الخمسة والمصاب إلى مستشفى أطفيح المركزى وحلوان العام، حيث نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة الأم فى العقد الخامس من عمرها وطفلين عشر سنوات وتسع سنوات إلى مشرحة مستشفى أطفيح فيما نقلت سياراتى إسعاف تابعة لمرفق الجيزة جثة الأب والطفل المصاب .

وكانت شرطة النجدة ببنى سويف تلقت استغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوى بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى رقم السيارة الملاكي ي ف 8157 والسيارة النقل ه ي ص 3436.