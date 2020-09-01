أنور قرقاش يبحث مع رئيس الأمن القومى الإسرائيلى توطيد التعاون الثنائى

كتب سمير حسنى

بحث وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش مع رئيس الأمن القومى الإسرائيلى توطيد التعاون الثنائى بين البلدين، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، رئيس الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات مائير بن شابات: السلام مهم لصالح شعوب المنطقة، وشكرا لمضيفينا الإماراتيين وشركائنا الأمريكيين، داعيا إلى ما أسماه تعزيز القواسم المشتركة لتغيير الواقع بحسب وصفه.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، في كلمة لدى وصوله أبو ظبي للمرة الأولى: نصنع السلام لصالح شعوب المنطقة، وعلينا مواجهة التهديدات الإيرانية".

وترأس جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، وفدا أمريكيا إسرائيليا متوجها إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام.

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة: "هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى".

واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".