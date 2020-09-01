أمين الأعلى للآثار يؤكد الإعلان عن كشف أثرى كبير قريبًا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثرى كبير قريبا في منطقة قريبة من القاهرة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن اليوم تم البدء فى عودة السياحة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن المرشد لا يستقبل أكثر من 25 سائحا.



وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الأقصر اليوم استقبلت أول الأفواج الفرنسي والأوكرانى بعد فتح المتاحف، كما استقبلت منطقة الأهرامات ومنطقة سقارة أفواج سياحية.



وفى وقت سابق، قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه منذ جائحة كورونا كانت هناك قرارات للمجلس الأعلى للآثار، بتخفيض 50% من إيجار البازارات، فى شهر مارس، ثم إعفاء تام من شهر إبريل إلى شهر أغسطس، موضحاً أنه منذ أول سبتمبر سيتم فتح المناطق الأثرية للسياحة الخارجية والداخلية، وبناء عليه قررنا مد فترة الإعفاءات حتى نهاية سبتمبر 2020، تخفيفا من الأعباء.



وأوضح، أن العمل استمر في إنشاء المتاحف مع كل الإجراءات الاحترازية بالرغم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية خلال أيام.



وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن متحف شرم الشيخ سيعرض حوالى 6 آلاف قطة أثرية، حيث تم الانتهاء من أكثر 70% من طرق العرض المتحفى، كما تم نقل أكثر من 25 ألف قطعة أثرية للمتحف القومى للحضارة المصرية.